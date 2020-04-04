В России испытания вакцины от коронавируса на животных завершат к концу апреля

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4 апреля 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

Прототипы вакцины от коронавируса проходят исследования на мышах, хорьках и низших приматах и завершатся к концу апреля. Об этом заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.

По его словам, исследования на животных в лабораторном формате планируется завершить к концу апреля, после чего ученые перейдут к работе на стадию доклинических исследований. Затем начнется этап клинических исследований непосредственно на людях. Вероятный срок таких испытаний – июнь 2020 года.

Ученые разрабатывают 26 вариантов вакцины, лучшие из которых отдадут на доклинические исследования. Максютов подчеркнул, что испытание вакцины на людях начнется только с разрешения министерства здравоохранения.

В России количество зараженных коронавирусом превысило 4,7 тыс. человек.