В России количество зараженных коронавирусом превысило 4,7 тыс. чел.

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4 апреля 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил, что за сутки в России зарегистрировано 582 новых случая заражения коронавирусом в 32 регионах. Об этом стало известно в субботу, 4 апреля.

Согласно источнику, общее количество заболевших достигло 4731, из них 333 – выздоровели, 43-умерли. При этом накануне было выявлено на 19 случаев больше.

Однако наибольшее количество заболевших в Москве - 434 случая, из них 67 пациентов - люди старше 65 лет, а 14 - дети.

Ранее сообщалось, что общее число заболевших в столице достигло 3 357 случаев, среди них 27 человек скончались, 194 - выздоровели.