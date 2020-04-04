В Москве за сутки зарегистрировано 434 случая коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

4 апреля 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Москве за сутки выявлено 434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в субботу, 4 апреля.

Отмечается, что общее число заболевших в столице достигло 3 357 случаев, среди них 24 человека скончались, 168 - выздоровели. Всем не менее 80 лет.



Известно, что 3 апреля говорилось о 448 новых случаях заражения.

При этом всего в России зарегистрировано 4 731 случаев заболевания в 78 регионах, из них 281 человек выписано из больниц.

Ранее сообщалось, что в Туле скончалась женщина с коронавирусом, которая готовилась к выписке.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели более 1,1 миллиона человек во всем мире.