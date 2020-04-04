В Туле скончалась пациентка с коронавирусом перед выпиской

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4 апреля 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Правительство Тульской области сообщило, что местная жительница с коронавирусом скончалась накануне перед выпиской из больницы. Об этом стало известно в субботу, 4 апреля.

«… 93-летняя жительница Тулы, была госпитализирована с положительным результатом на коронавирус. Она прошла комплексную интенсивную терапию. Готовилась к выписке. Анализ, забранный у женщины за день до смерти (контрольный анализ), повторно подтвердил отрицательный результат на вирус», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что пожилая женщина скончалась от хронического заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ранее сообщалось, что четыре пациента с коронавирусом нового типа скончались в пятницу, 3 апреля, в Москве. У них была выявлена двустороння пневмония.