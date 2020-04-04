В Москве объяснили, при каких условиях будет введена система контроля режима самоизоляции

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4 апреля 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что Москва готова к запуску умной системы контроля соблюдения режима самоизоляции. По его словам, она будет введена при первой же необходимости.

«В случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации или роста количества нарушений домашнего режима город готов запустить умную систему контроля соблюдения правил самоизоляции», - пояснил он.

Лысенко отметил, что пока ее подключение не требуется, но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации она заработает оперативно.

Ранее сообщалось, что в отношении жительницы Чувашии возбуждено уголовное дело за нарушение карантинного режима.