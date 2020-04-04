На жительницу Чувашии завели дело за нарушение карантина. Женщина с коронавирусом покинула Москву

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4 апреля 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В полиции рассказали, что в отношении жительницы Чувашии возбуждено уголовное дело за нарушение карантинного режима. Известно, что женщина 2 апреля на автобусе вернулась в Чебоксары из Москвы, не дождавшись результатов тестирования на коронавирусную инфекцию.

«Женщина на рейсовом автобусе приехала в Чебоксары. По версии следствия, в ее действиях усматривается нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое могло повлечь по неосторожности массовое заболевание людей … Санкция статьи 236 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе МВД РФ.

При этом в «Коммерсанте» сказано, что прописанная в Нижневартовске пациентка работала в Москве. Однако после того, как она покинула столицу, ей позвонили и сообщили о подверженном диагнозе – коронавирус.

В оперативном штабе уточнили, что выявлено 26 контактировавших с ней человек, из них 9 - размещены в обсерваторе на базе санатория, 7 - госпитализированы.

Ранее главный врач московской инфекционной клинической больнице №2 Светлана Краснова сообщила о количестве госпитализированных граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию.