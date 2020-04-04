Главврач московской больницы рассказала о поступивших с COVID-19 пациентах: «Из них 7 детей»

Главный врач московской инфекционной клинической больнице №2 Светлана Краснова сообщила о количестве госпитализированных граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. По ее словам, среди пациентов 11 детей.
«По данным на 3 апреля, состоит на лечении: 128 пациентов с подозрением на COVID. Из них: 11 дети, 19 с диагнозом пневмония, 32 COVID подтверждённых (из них 7 детей)», - пояснила медик.
Краснова добавила, что за последние сутки в больницу поступило три пациента, среди них один ребенок. Однако врач отметила, что выписано десять человек.
Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что в Москве достаточно много заболевших детей.