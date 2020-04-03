В Москве много заболевших COVID-19 детей, которые являются разносчиками вируса

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3 апреля 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

В Москве заболевшие в легкой форме коронавирусом дети являются распространителями инфекции, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. такая тенденция обнаружилась в самом начале пандемии.

Родственники могут даже не заметить, что ребенок заболел, при этом он заражает всех окружающих. Анастасия Ракова рассказала в эфире программы "Привет, Андрей" о произошедшем случае, когда на приеме у заболевшего врача был мальчик, у бабушки которого через пять дней после посещения медика обнаружили коронавирус. При этом пожилая женщина этого врача не посещала.

Заммэра отметила, что в столице достаточно много заболевших детей.