В Москве выписаны первые штрафы за нарушение карантина

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3 апреля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото m24.ru

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил о трех первых нарушителях режима самоизоляции. Им были выданы постановления о штрафах. Об этом он заявил в эфире телеканала «Москва-24».

«В Москве за сегодняшний день выявлено три случая - это граждане, которые должны были проходить лечение дома, поскольку у них выявлена болезнь, и она протекает в легкой форме. Но эти граждане, предварительно подписав согласие, что они не будут проходить наблюдение в медицинском учреждении, остались дома. Оставшись дома, они взяли на себя обязательство находиться дома и не контактировать с другими лицами, но при этом камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они нарушили это согласие и вышли на улицу. Соответственно, таких случаев сегодня было зафиксировано три, и по всем фактам должностными лицами объединения административно-технических инспекций составлены протоколы, наложен штраф в размере 4 тыс. руб.», - заявил Евгений Данчиков.

Отмечается, что нарушители сразу были доставлены в специально оборудованный Царицынский обсервационный центр, где продолжат лечение. Там они будут находиться под наблюдением специалистов. После выздоровления, которое будет подтверждено тестами, их отпустят домой. В случае ухудшения здоровья пациенты будут переведены в специализированный стационар.

Напомним, Мосгордума приняла, а мэр столицы Сергей Собянин пописал закон об ужесточении ответственности за нарушение карантина. За сам факт нарушения карантина гражданами положен штраф до 4 тыс. руб. (за повторное нарушение штраф составит 5 тыс. руб.). Должностные лица за неисполнение требований о приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий) могут быть оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 40 тыс. руб. (за повторное нарушение страфсоставит от 40 тыс. до 50 тыс. руб.). Для юриических лиц за аналогичные нарушения предусмотрены штрафы от 200 тыс. до 300 тыс. руб. (за повторное - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.).

Также указом президента России в стране введен режим нерабочих дней до конца апреля, в Москве действует режим всеобщей самоизоляции для минимизации возможности распространения коронавируса.

В Москве для комфорта жителей разрешено лечиться от легких форм коронавируса дома, находясь под строгим карантином.