Губернатор Кировской области прокомментировал задержание своего зама

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4 апреля 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru

Фото: соцсети

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил провести служебные проверки во всех государственных структурах, связанных со сферой лесного хозяйства.

Так он отреагировал на задержание вице-губернатора Андрея Плитко, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. 3 апреля при получении части взятки в размере 3,4 млн рублей чиновник был задержан сотрудниками УФСБ и полиции.

«Перед законом все равны – если человек совершил правонарушение и это будет доказано в суде, то он должен ответить. Какую бы должность он не занимал, – заявил Васильев.

По версии следствия, Андрей Плитко, используя свои служебные полномочия, в 2018 году создал организованную преступную группу. Ее участники брали взятки от предпринимателей за заключение с «Кировгослесхозом» договоров купли-продажи древесины.

Ранее сообщалось, что краснодарского адвоката обвиняют в посредничестве при передаче взятки в 2 млн рублей в Адыгее.