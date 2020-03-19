Краснодарского адвоката обвиняют в посредничестве при передаче взятки в 2 млн рублей в Адыгее

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 марта 2020, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт МВД по Республике Адыгея

Прокуратура Адыгеи утвердила обвинительное заключение в отношении адвоката Краснодарской краевой коллегии адвокатов.

Женщину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ – это посредничество при передаче взятки в особо крупном размере и дача мелкой взятки.

По версии следствия, в прошлом году адвокат по поручению супруги своего подзащитного передала должностному лицу, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, почти 2 млн рублей.

«Кроме этого, адвокат по своей инициативе передала 8 тысяч рублей за изменение подследственному меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест», – говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

Сейчас уголовное дело направлено в Майкопский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что пропавшую на Кубани 15-летнюю школьницу нашли в северокавказской республике.