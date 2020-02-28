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Пропавшую на Кубани 15-летнюю школьницу нашли в северокавказской республике

, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Пропавшую на Кубани 15-летнюю школьницу нашли в северокавказской республике
Фото: соцсети

Девочка из станицы Голубицкой Краснодарского края пропала 24 февраля. Было известно, что она взяла билет на автобус, чтобы отправиться в Краснодар, после чего перестала выходить на связь.

Поисками занялись следователи краевого управления следкома. Сестра пропавшей сообщила, что подростка нашли в Чечне. По ее словам, девочку украли местные жители, которые хотели устроить свадьбу. Однако в Следственном управлении СКР по Краснодарскому краю эту информацию не стали комментировать. В ведомстве сообщили, что подростка действительно нашли и передали родителям. Где именно была девочка, следком не проинформировал.

«Со слов несовершеннолетней, она самостоятельно, без принуждения, покинула место своего жительства и направилась в один из субъектов Российской Федерации, каких-либо противоправных действий в отношении нее никто не совершал», – говорится в сообщении СУ СК России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что кубанского полицейского обвиняют в смертельном ДТП.

ДВа

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