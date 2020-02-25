Кубанского полицейского обвиняют в смертельном ДТП

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25 февраля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: соцсети

В Северском районе Краснодарского края сотрудника полиции обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП погибла многодетная мать.

Происшествие случилось ночью 16 февраля в поселке Ильском. Автомобиль BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Renault. В результате получили травмы 37-летняя пассажирка Renault и ее маленький ребенок, их доставили в больницу, где женщина скончалась.

Выяснилось, что за рулем BMW был пьяный полицейский, который превысил скорость. Сам он в результате ДТП отделался переломом руки. По некоторым данным, страж порядка в этот день получил погоны старшего лейтенанта. В другой машине ехали супруги из Анапы, их полуторагодовалый сын и знакомый семьи. Погибшая женщина оказалась матерью пятерых детей – помимо пострадавшего в ДТП ребенка, у нее четыре дочери.

По данным краевого следкома, заключение судебно-химической экспертизы подтвердило наличие этилового спирта в крови полицейского в момент ДТП.

Ранее сообщалось, что семья из четырех человек погибла в ДТП в Удмуртии.