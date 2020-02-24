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Семья из четырех человек погибла в ходе ДТП в Удмуртии

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Семья из четырех человек погибла в ходе ДТП в Удмуртии
разбитая машина, pixabay.com
В Удмуртии в результате дорожно-транспортного происшествия в понедельник погибла семья из четырех человек. В пресс-службе МВД по региону уточнили, что в ходе аварии пострадали еще пять человек.
 
ДТП случилось неподалеку от населенного пункта Факел в Игринском районе Удмуртии. Установлено, что водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем. В результате аварии погиб водитель второй машины и три его пассажира – женщина и двое детей. Кроме того, годовалый ребенок из этого автомобиля был госпитализирован.
 
В иномарке водитель и три пассажира, в частности, один ребенок получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
ЕТ

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