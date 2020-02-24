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Трое детей пострадали в ДТП под Псковом

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Трое детей пострадали в ДТП под Псковом
машина в кювете, pixabay.com

На трассе в Гдовском районе Псковской области случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последним данным, в результате съезда легкового автомобиля в кювет пострадали трое детей.

В пресс-службе МВД по Псковской области уточнили, что авария была зафиксирована около 08:25 по московскому времени неподалеку от деревни Бешкино. Иномарка двигалась в сторону Санкт-Петербурга, за рулем находилась женщина, а в салоне машины были четверо ее детей и племянница. 

Предполагается, что автоледи не справилась с управлением, вследствие чего машина съехала в кювет. Трое детей были доставлены в больницу. Известно, что мальчик 2004 года рождения получил перелом ключицы, у ребенка 2009 года рождения были зафиксированы ссадины и ушиб бедра, а у мальчика 2018 года рождения – кровоподтеки.

ЕТ

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