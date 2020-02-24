Стали известны подробности ДТП с табуном лошадей в Башкирии

В Туймазинском районе Башкортостана водитель автомобиля ВАЗ-2115 врезался в табун лошадей, который внезапно появился на дороге.
Происшествие случилось накануне поздно вечером. Мужчина сбил одно из животных, которое погибло. В результате ДТП 28-летний водитель и его 36-летний пассажир госпитализированы.
Позже местные региональное управление ГИБДД сообщило, что водитель, не приходя в сознание, скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что после ДТП в Дюртюлинском районе Башкирии сиротами остались пятеро детей.