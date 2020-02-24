Стали известны подробности ДТП с табуном лошадей в Башкирии

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24 февраля 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Башинформ.ру

Фото: соцсети

В Туймазинском районе Башкортостана водитель автомобиля ВАЗ-2115 врезался в табун лошадей, который внезапно появился на дороге.

Происшествие случилось накануне поздно вечером. Мужчина сбил одно из животных, которое погибло. В результате ДТП 28-летний водитель и его 36-летний пассажир госпитализированы.

Позже местные региональное управление ГИБДД сообщило, что водитель, не приходя в сознание, скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что после ДТП в Дюртюлинском районе Башкирии сиротами остались пятеро детей.