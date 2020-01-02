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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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После ДТП в Дюртюлинском районе Башкирии сиротами остались пятеро детей

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gtrk.tv/

После ДТП в Дюртюлинском районе Башкирии сиротами остались пятеро детей
фото с сайта МЧС

После крупного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 31 декабря в Дюртюлинском районе Башкирии на трассе Москва-Уфа, сиротами остались пятеро детей.

Четыре автомобиля - три легковых ВАЗ-2113, «Chevrolet Lacetti» и «Kia Rio» и грузовик КамАЗ столкнулись неподалеку от Дюртюлей перед Новым годом. В результате ДТП погибли две молодые женщины. Их маленькие дети остались без мам.

Аварию обсуждают в соцсетях. Жители Башкирии, знавшие погибших женщин, пишут: «У Римы сиротами остались трое детей. У Гульнары двое детей. Сын, который был в ДТП, сейчас находится в коме. Остальные двое детей тоже в больнице».

Пользователи сети - автовладельцы, знают, что участок трассы, где произошла массовая авария, крайне аварийный: "Там опасный участок, асфальт ровный и можно «притопить», но люди, которые часто ездят там, знают, что это иллюзия. Там есть места, где не видать встречку и она «выходит из-под земли»".

Видеозапись ДТП попала в сеть.

ИЧ

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