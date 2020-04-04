Онищенко оценил идею ограничить продажу алкоголя на время пандемии

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4 апреля 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Геннадий Онищенко , сайт Госдумы РФ

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал идею об ограничении продажи алкогольной продукции на время самоизоляции. По его словам, он не против, чтобы такие меры действовали до окончания введённых правительством мер.

«… надо действительно ограничивать продажу алкоголя ... до снятия всех противоэпидемических мероприятий, которые сейчас проводятся … накануне нерабочей недели сети сообщили о том, что сбрасывают цену на алкогольные напитки - это ещё более серьёзная провокация», - высказал он.

Онищенко добавил, что за распространение информации о пользе алкоголя в борьбе с коронавирусом нужно привлекать к ответственности. Он отметил, что решение об ограничении на продажу алкоголя должны исходить от местных властей.