Главный нарколог Минздрава предложил ограничить продажу крепкого алкоголя

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4 апреля 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: Pixabay

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя до конца апреля, пока у россиян выходные дни.

При этом Брюн подчеркнул, что речь не идет о «сухом законе». Он считает, что ограничение должно коснуться продажи крепких алкогольных напитков.

Тем не менее, он приветствует введение «сухого закона» в части Якутии и Забайкальском крае, где у коренных народов Сибири в силу биологических причин имеются проблемы с алкоголем.

Что касается увеличения продаж алкоголя в стране, то главный нарколог страны сравнил это с закупкой гречки.

«Не думаю, что все злостные пьяницы,и на статистику заболеваемости алкоголизмом это не окажет какого-то влияния», – добавил Брюн.

Он подчеркнул, что курение и алкоголь ухудшают течение заболевания и увеличивают заразительную силу вируса, его вирулентность.

Ранее сообщалось, что в некоторых российских регионах ограничили продажи спиртного.