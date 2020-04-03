В некоторых регионах ограничили продажи спиртного

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3 апреля 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Мнений о том, помогает алкоголь при карантине или нет, множество. Понятно, что чисто санитарные его функции весьма узки. Можно, конечно, водкой протереть руки или банку консервов, но кто ж это будет делать? Другое дело – снять стресс. Но, и тут, оказывается, не все так просто.

Всеобщее заблуждение о том, что спиртное повышает настроение, всего лишь миф.

Может, бокал вина и вселит в вас оптимизм, но разве можно ограничится одним бокалом, безвылазно сидя дома неделями? А в этом случае алкоголь уже будет скорее подавлять психику. То есть пока мы пьем, до какого-то времени мы ощущаем возбуждение и прилив сил. Однако такое действие у многих заканчивается довольно быстро, происходит откат, и скоро человек ощущает подавленность и гнев. А теперь представьте, что все это наслаивается на скученность в маленькой квартире. Соседей, делающих ремонт перфоратором (а когда его еще делать). Непрерывно плачущего и топающего ребенка этажом выше.

В общем, не хочу оказаться пророком, но в ближайшие недели нас ждет вспышка бытового насилия – разборки в семьях (особенно, если там есть старшие родственники), мордобой в подъездах, буйные пьянки и загулы наших запойных сограждан.

В этих условиях власти похоже всерьез задумываются над ограничением продаж спиртного. Первой ласточкой здесь уже выступила , власти которой ввели полный запрет на продажу всех алкогольных напитков до 6 апреля. По этому поводу вышел даже отдельный указ главы Республики Саха.

Руководитель Республики Айсен Николаев отметил, что на этот шаг власти также пошли из-за роста числа преступлений в состоянии опьянения. По его словам, за минувшие выходные их количество резко выросло, кроме того, есть пострадавшие. "Я руководствуюсь интересами большинства жителей", - заявил глава Якутии.

Пермские краевые власти также приняли решение об ограничении продажи алкоголя в связи с эпидемией коронавируса. Оно вступило в силу 30 марта и будет действовать до 5 апреля. В этот период алкоголь будет продаваться с 11:00 до 20:00. Аналогичные решения приняты в Красноярском крае, Карелии.

В центре тоже начинается брожение. Процесс пошел, хотя со всякими антиалкогольными инициативами первыми вылезают весьма комические персонажи. Так, член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил письмо с предложением определить норму продажи алкоголя в одни руки. По его данным, после объявления Путиным недели каникул в стране, продажи алкоголя в России выросли на 47% в сравнении с мартом 2019 года. По более достоверной информации оператора фискальных данных "Платформа ОФД", с 16 по 22 марта продажи алкоголя в Москве увеличились на 30%, а по всей России - на 8%, по сравнению с тем же периодом 2019 года. Что тоже немало.

Источники: https://p-syutkin.livejournal.com/621713.html