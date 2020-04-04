Сенатор: Меры по поддержке людей должны быть расширены

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4 апреля 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Режим, который введен в стране и в ее столице, не должен повлиять на те социальные льготы и гарантии, которыми пользуются миллионы людей. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

По ее словам, сейчас принято достаточно мер по поддержке людей, но с учетом новых обстоятельств они должны быть расширены.

«Необходимо серьезно подойти к этому вопросу и отложить все поездки, прогулки, встречи – перенести свой привычный ритм жизни на более благоприятный период. Сейчас важно помочь старшему поколению, многодетным и малообеспеченным семьям и создать благоприятные условия самоизоляции», – считает парламентарий.

Она также отметила, что «это уже не просто просьба, это призыв».

«То, насколько быстро мы справимся с распространением вируса, зависит от нас самих», – заявила Святенко.

Ранее Совет Федерации принял законы по противодействию коронавирусу.