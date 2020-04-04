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В России могут продлить учебный год

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

В России могут продлить учебный год
фото: pixabay.com

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что учебный год могут продлить в нескольких школах России до начала проведения единого государственного экзамена. Об этом стало известно в субботу, 4 апреля.

«До 8 июня в ряде школ по понятным причинам может быть организован учебный процесс, до начала единого государственного экзамена», - высказал министр в эфире онлайн-марафона «Домашний час».

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что переносить ЕГЭ на более поздний период еще рано, а  президент Всероссийского фонда "Образование" Сергей Комков считает, что экзамен  вообще следует отменить. 

БА
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