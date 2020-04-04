В Госдуме обсудили подготовку к совещанию с Мишустиным

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4 апреля 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Обсуждение подготовки к совещаниям с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным прошло в дистанционном режиме.

В нем приняли участие председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его заместители и руководителями думских фракций.

Решение о переносе отчета правительства в Госдуме, который намечен на 15 апреля, будет принято по итогам совещаний палаты с кабинетом министров на следующей неделе. Планируется, что на следующей неделе пройдут четыре совещания Думы с правительством, все – в дистанционном режиме.

Володин отметил, что работа над законопроектами по приоритетной повестке продолжается, но сейчас формат работы депутатов изменен: все больше совещаний проходит в режиме видеоконференции.