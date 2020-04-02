Отчет правительства в Госдуме будет перенесен

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2 апреля 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Решение о переносе отчета правительства РФ будет принято по итогам совещаний с кабинетом министров. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Планируется, что на следующей неделе состоятся четыре совещания Госдумы с правительством, которые пройдут в дистанционном режиме.

«Решение о переносе отчета правительства, которое намечено на 15 апреля, будет принято по итогам этих совещаний на следующей неделе», – пояснил Володин.

Он отметил, что в совещаниях со стороны Госдумы примут участие председатель, его заместители, руководители фракций и председатели комитетов. После серии совещаний состоится совет Госдумы, на котором будет принято окончательное решение.

Аппарат нижней палаты российского парламента в настоящее время обеспечивает возможность проведения совещаний в формате видеоконференций.

Ранее Володин рассказал, за что Путин поблагодарил депутатов Госдумы.