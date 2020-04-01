Володин рассказал, за что Путин поблагодарил депутатов Госдумы

Аргументы Недели → Общество 13+

1 апреля 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Президент России Владимир Путин выразил благодарность депутатам Госдумы за профессионализм и оперативность. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Вчера разговаривал с президентом. Он высказал слова благодарности за то, что Дума профессионально, эффективно рассмотрела, оперативно все вопросы, касающиеся и передачи части полномочий Правительству дополнительно, и вопросы, связанные с оказанием помощи нашим гражданам, мер поддержки малого бизнеса», – цитирует Володина думская пресс-служба.

Также председатель Госдумы сообщил, что запланировано совещание в правительстве, которое инициировали профильные комитеты по вопросам текущей повестки. В понедельник в нем, по словам Володина, примут участие руководители комитетов и руководство КПРФ, во вторник – «Справедливой России», а «в среду и четверг, скорее всего, ЛДПР и ЕР».

Ранее Госдума отложила процесс обязательной предустановки российского ПО на гаджеты.