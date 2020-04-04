Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Челябинской области

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4 апреля 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Pixabay

Глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что лаборатория «Вектор» в Новосибирске подтвердила три новых случая коронавируса среди жителей области.

По словам Текслера, число заболевших достигло 26 человек, среди которых семеро вообще не имеют никаких клинических признаков, еще у четверых – пневмония. Все больные проходят лечение в инфекционных отделениях Челябинска, Магнитогорска и Миасса.

Кроме этого, губернатор сообщил о том, что четыре человека выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае выявлен первый случай коронавируса.