В Забайкальском крае выявлен первый случай коронавируса

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4 апреля 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт правительства Забайкальского края.

Коронавирус подтвержден у жительницы Читы – это первый случай заболевания в крае.

«Подтверждено наличие коронавирусной инфекции у жительницы Забайкальского края. Положительный результат на наличие вируса пришел 4 апреля», – об этом сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Светлана Лапа.

На сайте регионального правительства говорится, что жительница Забайкалья вернулась в родной город авиарейсом из Москвы. После прибытия в Читу она строго соблюдала режим самоизоляции и находилась дома с семьей. Позже она обратилась за медицинской помощью и тогда анализ выявил наличие коронавирусной инфекции.

Сейчас женщина находится в больнице под наблюдением. Анализы на наличие коронавируса также взяты у двоих родственников заболевшей.

«Пассажиры рейса, на котором прибыла заболевшая, находятся под наблюдением», – добавила Лапа.

Ранее в Удмуртии подтвердили очередной случай заражения коронавирусом.