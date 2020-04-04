В Удмуртии подтвердили очередной случай заражения коронавирусом

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4 апреля 2020, 09:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Фото: Pixabay

Пятым заболевшим коронавирусом жителем Удмуртии стал 35-летний мужчина – один из пассажиров лайнера Costa Magica. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Он рассказал что заболевший вместе с семьей прибыл в Ижевск 17 марта.

«Они ответственно подошли к ситуации и самоизолировались дома, сразу после ухудшения самочувствия – вызвали скорую. Мужчина был госпитализирован вместе с женой и детьми в отделение инфекционной больницы. Анализы на коронавирус у остальных членов семьи отрицательные. Заболевание протекает в легкой форме», – написал Бречалов в соцсетях.

В настоящее время в Удмуртии, помимо пяти заболевших, под наблюдением на коронавирус находятся более тысячи человек. Известно что трое жителей республики уже выздоровели и выписаны из больницы.

Ранее сообщалось, что жителям одного из районов Башкирии запретили выезжать на дачи.