Жителям одного из районов Башкирии запретили выезжать на дачи

Власти Стерлитамакского района Башкортостана запретили дачникам въезжать на территорию своих садовых товариществ. В распоряжении говорится, что это связано с режимом всеобщей самоизоляции.
Информацию о запрете, который ввел муниципалитет, подтвердили на оперативном совещании в правительстве Башкирии.
«Нарушение и не соблюдение вышеуказанных требований повлечет наложение административного штрафа», - говорится в распоряжении.
В Башкирии режим всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели 31 марта.
Ранее сообщалось, что жителям Адыгеи запретили покидать дома без острой необходимости и пользоваться личным транспортом.