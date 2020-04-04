Жителям одного из районов Башкирии запретили выезжать на дачи

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4 апреля 2020, 08:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ufa1.ru

Фото: соцсети

Власти Стерлитамакского района Башкортостана запретили дачникам въезжать на территорию своих садовых товариществ. В распоряжении говорится, что это связано с режимом всеобщей самоизоляции.

Информацию о запрете, который ввел муниципалитет, подтвердили на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

«Нарушение и не соблюдение вышеуказанных требований повлечет наложение административного штрафа», - говорится в распоряжении.

В Башкирии режим всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели 31 марта.

Ранее сообщалось, что жителям Адыгеи запретили покидать дома без острой необходимости и пользоваться личным транспортом.