Жителям Адыгеи запретили покидать дома без острой необходимости и пользоваться личным транспортом

Аргументы Недели → Общество 13+

4 апреля 2020, 07:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт органов исполнительной власти РА

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о комплексе ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

Согласно указу, с 23 часов 3 апреля запрещается покидать места проживания. Исключения составляют лишь случаи обращения за экстренной медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью. Об этом сообщается на сайте органов исполнительной власти Адыгеи.

Жителям республики разрешили следовать к месту работы от места жительства, а также ходить в максимально близко расположенные магазины, аптеки и банки, выносить мусор и выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также доставлять товары первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет.

Кроме этого, в республике введен запрет перемещения транспортных средств по территориям муниципальных образований, за исключением межрегиональных перевозок. Для того чтобы пользоваться автотранспортом, необходимо иметь соответствующий пропуск.

В указе также говорится, что ограничительные мероприятия не распространяются на работников госорганов, органов местного самоуправления, подведомственных им предприятий и учреждений, а также волонтеров.

По последним данным, в Адыгее пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и шесть подозрений на COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Адыгее и Краснодарском крае временно закрыли все мечети из-за угрозы распространения коронавируса.