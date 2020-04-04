Банк России запретил россиянам переносить апрельские выплаты по кредитам на май

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4 апреля 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvzvezda.ru

Фото: соцсети

До конца апреля заемщикам необходимо вносить выплаты по кредитам точно в срок.

В Центробанке пояснили – «обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором».

Кроме этого, регулятор рекомендовал финансовым организациям ограничиться минимумом присутствия в офисах сотрудников, и учесть возможности заемщиков посещать офис банка или расплачиваться дистанционно.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за COVID-19.