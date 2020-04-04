Банк России запретил россиянам переносить апрельские выплаты по кредитам на май

До конца апреля заемщикам необходимо вносить выплаты по кредитам точно в срок.
В Центробанке пояснили – «обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором».
Кроме этого, регулятор рекомендовал финансовым организациям ограничиться минимумом присутствия в офисах сотрудников, и учесть возможности заемщиков посещать офис банка или расплачиваться дистанционно.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за COVID-19.