Названо любимое «место отдыха» у россиян в период самоизоляции

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4 апреля 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Специалисты провели опрос среди россиян на тему времяпрепровождения в период самоизоляции. Респонденты рассказали, чем занимаются в квартире и для чего выходят на улицу.

«… люди выходят из дома изредка, чтобы сходить в магазин, аптеку или на прогулку с собакой. 33 процента признались, что им приходится ездить на работу. Семь процентов — вообще не выходят из дома: продукты и прочие товары им приносят курьеры. Тех, кто гуляет по ночам или, когда на улицах мало людей - четыре процента. А семь процентов ответили, что карантин не для них. Они не самоизолировались и ведут обычный образ жизни», - говорится в исследовании.

При этом 49% российских граждан соблюдают режим самоизоляции, придерживаясь всех правил.

Однако самым популярным местом в квартире для россиян стала кухня, ее выбрали 42% респондентов. Теперь она не только место готовки или приема пищи, но и кабинет для работы. Также в качестве места для отдыха назвали комнату - 17,6%, балкон - 15,6%, ванную – 10,6%, 1,8% - кладовку и 0,9% - коридор, а 6% и вовсе выбрали «другую часть квартиры» и 5% отказались делиться своими предпочтениями.

Исследование проводилось сервисом Туту.ру,в нем приняли участие более тысячи человек.

Ранее кадровики назвали профессии, которые пользуются высоком спросом на российском рынке труда из-за всеобщего режима самоизоляции и коронавирусной пандемии в целом.