Кадровики перечислили наиболее востребованные в период пандемии профессии

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4 апреля 2020, 08:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

фото: pixabay.com

Названы вакансии, которые пользуются высоком спросом на российском рынке труда из-за всеобщего режима самоизоляции и коронавирусной пандемии в целом. Отмечается, что число резюме выросло на 8%, а в среднем на одну вакансию претендуют не менее 6 человек.

При этом наиболее востребованными стали сферы медицины, фармацевтики, сфер безопасности и госслужбы, рабочего и домашнего персонала, а также строительства и недвижимости. Особенно, начиная с марта, в сотрудниках нуждаются службы онлайн-доставки – в курьерах и водителях, склады – в комплектовщиках.

Однако для производителей и продавцов продуктов питания и товаров первой необходимости, медучреждений, аптек, организаций, которые занимаются срочными ремонтами и погрузочно-разгрузочными работами практически ничего не изменилось они функционируют в привычном режиме.

Количество офисных специальностей уменьшилось, но компании ищут сотрудников на удаленных режим или предлагают приступить к работе после самоизоляции, среди них маркетинг, PR, IT, услуги для бизнеса и пр.

Исследование провели специалисты портала hh.ru.