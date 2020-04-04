Определено число оставшихся за границей россиян

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4 апреля 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

Определено число находящихся за границей россиян из-за приостановления международных рейсов для эвакуации граждан. Известно, что было принято решение прекратить авиасообщение в 00.00 субботы, 4 апреля.

Согласно источнику, более 30 тысяч российских граждан зарегистрировались через дипломатические представительства как желающие вернуться на родину. Кроме того, в МИД РФ отметили, что больше всего россиян остается в Таиланде – 19 тыс. чел. В ведомстве уточнили, что среди них люди, которые уезжали в краткосрочный отпуск, а также постоянно проживающие там до пандемии.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что в США осталось около 2 тыс. чел., им будет оказываться адресная поддержка. По его словам, уже 51 человек обеспечен жильем на несколько дней в Нью-Йорке.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщил, что правительство выделило министерству иностранных дел денежные средства на помощь российским гражданам.