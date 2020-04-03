Оперштаб подтвердил, что авиарейсы по вывозу россиян будут приостановлены

Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции подтвердил, что Россия с 00.00 субботы, 4 апреля, приостанавливает международные авиарейсы по вывозу граждан РФ на родину.

В сообщении подчеркивается, что международные авиарейсы по вывозу россиян на родину из других стран будут приостановлены временно в целях максимальной защиты здоровья граждан, а также для ограничения новой волны завозных случаев заражения COVID-19.