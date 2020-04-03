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Оперштаб подтвердил, что авиарейсы по вывозу россиян будут приостановлены

, 21:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Оперштаб подтвердил, что авиарейсы по вывозу россиян будут приостановлены
самолет, pixabay.com
Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции подтвердил, что Россия с 00.00 субботы, 4 апреля, приостанавливает международные авиарейсы по вывозу граждан РФ на родину.
 
В сообщении подчеркивается, что международные авиарейсы по вывозу россиян на родину из других стран будут приостановлены временно в целях максимальной защиты здоровья граждан, а также для ограничения новой волны завозных случаев заражения COVID-19.
 
Ранее сообщалось, что россиян из-за границы будут вывозить самолеты Министерства обороны РФ и разных авиакомпаний. В затруднительном положении оказались тысячи граждан России в разных уголках планеты.
ЕТ
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