Россиян из-за рубежа будут вывозить самолеты Минобороны РФ и разных авиакомпаний

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26 марта 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Россиян из-за рубежа будут вывозить самолеты Министерства обороны РФ и разных авиакомпаний.

Тысячи россиян оказались в затруднительном положении в разных странах мира.

Из Индии наши соотечественники пишут в соцсетях, что их выселяют из отелей, местные жители относятся недоброжелательно, а вылететь на родину они не могут. МИД России призывал россиян срочно обратиться в консульства и посольства.

Правительство 25 марта провело совещание, посвященное организации вывоза россиян из-за границы.

Министерство транспорта и МИД РФ до 30 марта создадут план вывоза граждан из-за границы с привлечением воздушных судов Минобороны и гражданских авиакомпаний. В перечне поручений кабмина говорится: "Минтрансу, МИД России при участии Минобороны, Управления делами президента сформировать план вывоза граждан из зарубежных государств с привлечением воздушных судов Минобороны, ПАО "Аэрофлот", ФГБУ "СЛО "Россия" и иных авиакомпаний".

Правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение. МИД РФ опубликовал список рейсов, которыми будут вывозиться россияне из-за разных стран.