МИД РФ опубликовал список рейсов, которыми будут вывозиться россияне из-за разных стран

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26 марта 2020, 09:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИД РФ

pexels.com

МИД России опубликовал информацию для россиян, оказавшихся в затруднительном положении за рубежом.

На странице МИД в Facebook опубликован список рейсов, которые вывезут россиян на родину.

Информация представлена на сайте по состоянию на 25 марта 21.30 мск.

АЛБАНИЯ. По данным МИД, сейчас имеется единственная возможность выезда из Албании - утренний рейс авиакомпании Air Albania в Стамбул (Турция), откуда можно вылететь в Москву (Turkish Airlines, Аэрофлот).

БЕЛОРУССИЯ. Регулярное транспортное сообщение между Россией и Белоруссией сохранено. Временно сокращено количество выполняемых рейсов. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайтах российских и белорусских перевозчиков.

ВЬЕТНАМ

До 31 марта выполняются полёты "Аэрофлот" по маршруту Москва-Ханой-Москва

До 1 апреля - по маршруту Москва-Хошимин-Москва.

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

26.03 "Нордвинд". Вылет из Ла-Романа

28.03 "Ройал Флайт". Вылет из Ла-Романа

28.03 "Нордвинд". Вылет из Ла-Романа

28.03 "Азур Эйр". Вылет из Ла-Романа

28.03 "Азур Эйр". Вылет из Ла-Романа.



ИСПАНИЯ

Представительство авиакомпании Аэрофлот - Российские авиалинии в Мадриде информировало Посольство о сокращении регулярных рейсов до Москвы. С 25 марта с.г. будет осуществляться только один рейс – SU2501 (вылет в 11.20).

ИТАЛИЯ

Регулярное авиасообщение между Италией и Россией сохраняется по маршруту Рим-Москва и осуществляется авиакомпанией "Аэрофлот". Ближайшие рейсы:

26/03 SU2419, вылет в 12.45;

27/03 SU2419, вылет в 12.45.

КАЗАХСТАН

26.03 «Эйр Астана» выполнит рейсы KC 135 в 18:15 «Алма-Ата – Санкт-Петербург» и KC 875 в 18:55 «Алма-Ата – Москва».

КАНАДА

Сохраняется возможность вылета в Москву из четырех аэропортов (Ванкувер, Калгари, Монреаль, Торонто) с пересадкой в Брюсселе, Париже, Амстердаме и Лондоне.

КИТАЙ (ТРАНЗИТ)

Российские граждане, желающие вернуться в Российскую Федерацию из других стран, могут воспользоваться возможностью транзита в аэропортах Пекина, Шанхая или Гуанчжоу на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» в Москву.

ПЕРУ

Авиакомпания «Azur Air» планирует выполнить рейс в Латинскую Америку для вывоза Флаг Российской Федерации граждан. В плане - вылет 28 марта по маршруту Москва-Лима (Перу)– Варадеро (Куба) - Москва.

ПОРТУГАЛИЯ

26.03. "Аэрофлот". Вылет из Лиссабона в 07:35.

Внимание: последний рейс!

ТУРЦИЯ

«Вывозные рейсы» из Антальи авиакомпании «Аэрофлот»:

26.03 СУ2145 вылет в 01:50, СУ2143 вылет в 17:30

27.03 СУ2143 вылет в 17:30

28.03 СУ2143 вылет в 17:30.

ШРИ-ЛАНКА

Последний рейс SU6266 Авиакомпании «Россия» запланирован к вылету в Москву 1 апреля.

По итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России кабмин поручил Росавиации с 27 марта 2020 года прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

Минтрансу, МИД России поручено при участии Минобороны, Управления делами президента сформировать план вывоза граждан из зарубежных государств с привлечением воздушных судов Минобороны, ПАО "Аэрофлот", ФГБУ "СЛО "Россия" и иных авиакомпаний"