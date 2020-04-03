Оставшихся за рубежом россиян в беде не бросят

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3 апреля 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

Гражданам России, которые находятся за границей, окажут необходимую социальную помощь. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Это касается россиян, которые представят необходимые сведения о себе. Российское правительство выделило министерству иностранных дел 500 миллионов рублей.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции подтвердил, что Россия с 00.00 субботы, 4 апреля, приостанавливает международные авиарейсы по вывозу граждан РФ на родину.