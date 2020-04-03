Оставшихся за рубежом россиян в беде не бросят

Гражданам России, которые находятся за границей, окажут необходимую социальную помощь. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Это касается россиян, которые представят необходимые сведения о себе. Российское правительство выделило министерству иностранных дел 500 миллионов рублей.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции подтвердил, что Россия с 00.00 субботы, 4 апреля, приостанавливает международные авиарейсы по вывозу граждан РФ на родину.