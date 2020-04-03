Бастрыкин поручил проверить информацию о спекуляции медицинскими масками в регионах

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3 апреля 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о спекуляции медицинскими масками в регионах.

«Председатель СК России поручил руководителям территориальных следственных подразделений незамедлительно организовать доследственные проверки и принять меры по недопущению наживы в сложной эпидемиологической ситуации в стране», – сообщается на сайте Следственного комитета.

Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что медицинскими масками откровенно спекулируют.

К примеру, в Татарстане, с также Московской и Нижегородской областях некоторые граждане продавали маски по цене, в десятки раз превышающей реальную.

Ранее в Госдуме предложили поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, производящие медицинские маски.