Бастрыкин поручил проверить информацию о спекуляции медицинскими масками в регионах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о спекуляции медицинскими масками в регионах.
«Председатель СК России поручил руководителям территориальных следственных подразделений незамедлительно организовать доследственные проверки и принять меры по недопущению наживы в сложной эпидемиологической ситуации в стране», – сообщается на сайте Следственного комитета.
Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что медицинскими масками откровенно спекулируют.
К примеру, в Татарстане, с также Московской и Нижегородской областях некоторые граждане продавали маски по цене, в десятки раз превышающей реальную.
Ранее в Госдуме предложили поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, производящие медицинские маски.