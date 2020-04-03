Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Бастрыкин поручил проверить информацию о спекуляции медицинскими масками в регионах

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Бастрыкин поручил проверить информацию о спекуляции медицинскими масками в регионах
Фото: сайт СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о спекуляции медицинскими масками в регионах.

«Председатель СК России поручил руководителям территориальных следственных подразделений незамедлительно организовать доследственные проверки и принять меры по недопущению наживы в сложной эпидемиологической ситуации в стране», – сообщается на сайте Следственного комитета.

Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что медицинскими масками откровенно спекулируют.

К примеру, в Татарстане, с также Московской и Нижегородской областях некоторые граждане продавали маски по цене, в десятки раз превышающей реальную.

Ранее в Госдуме предложили поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, производящие медицинские маски.

ДВа

Политика

Глава дипломатии ЕС высказался за ослабление всех санкций на фоне пандемии

Глава дипломатии ЕС высказался за ослабление всех санкций на фоне пандемии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель завил, что поддерживает инициативу генсека ООН об ослаблении санкций, наложенных на государства, на период пандемии коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью