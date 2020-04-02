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В Думе предложили поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, производящие медицинские маски

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

В Думе предложили поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, производящие медицинские маски
Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оказать грантовую поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, занявшимся производством медицинских масок и дезинфицирующих средств.

По его мнению, эту работу могло бы на себя взять министерство экономического развития, ответственное за реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«В сложившейся ситуации было бы правильно за счет грантовой поддержки малого и среднего предпринимательства увеличить производство масок и дезинфицирующих средств, дефицит которых сегодня есть», – сказал Володин.

Он также заявил о намерении обсудить «этот вопрос в начале следующей неделе с премьером, в ходе совещания Государственной Думы и правительства, которое пройдет в дистанционном режиме».

Ранее правительство выделило более 5 млрд рублей на закупку карет скорой помощи.

ДВа

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