Правительство выделило более 5 млрд рублей на закупку карет скорой помощи

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2 апреля 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства России средств на закупку автомобилей скорой медицинской помощи для регионов Российской Федерации.

«В целях обеспечения готовности медицинских организаций к приёму больных с новой коронавирусной инфекцией подписанным распоряжением Минпромторгу России из резервного фонда правительства выделены бюджетные ассигнования в размере 5,2 млрд рублей на закупку 1200 автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов Российской Федерации», – говорится в документе.

Минпромторгу также поручено проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований и отчитаться о выполненной работе до 1 февраля 2021 года.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства правом вводить режим ЧС.