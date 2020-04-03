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В Москве режим самоизоляции соблюдают около 70% жителей

, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве режим самоизоляции соблюдают около 70% жителей
Фото: соцсети

Почти 70% москвичей соблюдают режим самоизоляции, говорится в исследовании компании МТС. «ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, проанализировал нагрузку на инфраструктуру связи в период борьбы с распространением коронавируса в Москве.

По данным аналитики больших данных МТС, основанной на обезличенных данных нагрузок на инфраструктуру связи, 68% абонентов МТС в Москве с 30 марта по 3 апреля находятся на самоизоляции, не меняют место нахождения и более 95% времени проводят в зоне действия одной базовой станции, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в спальных районах Москвы в связи с массовой самоизоляцией населения и переходом большинства офисных сотрудников на дистанционную работу вырос голосовой трафик мобильной связи, значительно вырос трафик домашнего интернета. Объем трафика мобильной передачи данных не изменился, но в то же время нагрузки на мобильную сеть перераспределились географически.

«Сравнение потребления услуг связи в понедельник 30 марта 2020 года и в понедельник 2 марта 2020 года демонстрирует, в частности, существенный рост трафика в «новой» Москве и других отдаленных от центра районах. Объем передачи голосового трафика этих районах увеличился на 34%, объем мобильной передачи данных - на 20%. В частности, в Троицком административном округе люди стали разговаривать по мобильному телефону на 73% больше, в Зеленоградском - на 23%, в Новомосковском - на 22%. Троицкий округ также стал рекордсменом в Москве по росту объема мобильной передачи данных - он вырос за месяц на 62%», - отмечается в исследовании.

По данным МТС, единственным административным округом столицы, где снизился объем голосовых услуг, стал Центральный - здесь снижение составило 37%, при этом объем трафика мобильной передачи данных в ЦАО уменьшился на 66%.

«В целом голосовой мобильный трафик остался в Москве на прежнем уровне, так как рост в спальных районах компенсировал снижение в ЦАО. Аналогичная ситуация и с объемами мобильного интернет-трафика. В фиксированных сетях объемы трафика выросли за месяц на 40% и продолжают расти», - пояснили в пресс-службе мобильного оператора.

Как отметил пресс-секретарь группы «МТС» Алексей Меркутов, слова которого приводятся в сообщении, фиксированный трафик увеличивается, в частности, за счет того, что москвичи чаще пользуются видеоконференциями.

«На текущий момент фиксированный трафик растет за счет роста пользования видеоконференциями, поскольку многие работают удаленно, а также за счет онлайн-видео, поскольку дети тоже находятся дома и просмотр видеоконтента для развлечения и образования является едва ли не основным занятием в дневное время, а вечером к ним присоединяются взрослые с просмотрами фильмов и сериалов. На текущий момент сеть МТС в Москве работает стабильно, мы проводим работы по ее умощнению и созданию резервов для роста трафика в будущие периоды», - подчеркнул он.

ГБ

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