В Минпромтроге считают нужным сохранить действующий режим продажи алкоголя

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3 апреля 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В Минпромторге обратились к регионам страны с рекомендацией не изменять установленный в России режим продажи алкогольной продукции. В ведомстве предполагают, что это может привести к негативным последствиям.

«Рекомендуем не менять установленный ранее в субъектах Российской Федерации режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости. Введение дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение», - заявили в министерстве.

В Минпромторге также призвали местные власти обеспечить стабильную работу всех организаций, которые снабжают россиян продуктами и товарами первой необходимости.