Спасает ли алкоголь от вирусов

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1 апреля 2020, 07:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Нарколог прокомментировала миф о том, что благодаря употреблению спиртного можно «обеззаразить» организм. Анастасия Игнатова рассказала, можно ли спастись от коронавируса при помощи спиртного.

Специалист напомнила, что алкоголь снижает иммунитет, в результате чего организм становится более восприимчив к инфекциям. При этом ни о каком «обеззараживании» речи быть не может – концентрация спирта в желудке и кишечнике слишком мала, чтобы уничтожить патогены.

«Спиртное способно лишь нейтрализовать некоторые виды возбудителей кишечных инфекций, если сопровождать прием пищи небольшим количеством вина», - добавила эксперт.