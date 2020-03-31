Мишустину предложили временно закрыть алкомаркеты и «наливайки»

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31 марта 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе российского правительства с просьбой закрыть алкомаркеты и «наливайки» на время карантина.

В «Трезвой России» подсчитали, что, в сравнении с прошлым годом, в этом месяце на 47% увеличилась продажа алкоголя. «Аналитики провели опрос более чем 6 тысяч граждан старше 18 лет из 60 регионов страны, в ходе которого было установлено, что россияне почти вдвое увеличили покупку алкоголя. Основной причиной массовой закупки спиртного граждане называют введение карантина», - сказано в обращении к премьер-министру страны Михаилу Мишустину.

Также эксперты установили, что в связи с введением нерабочей недели многие продавцы алкоголя устроили скидочные акции. В организации призвали не допустить, чтобы коронавирус стал причиной развития алкоголизма.