Коронавирус обнаружили у грузчика магазина «Перекрёсток» в Москве

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3 апреля 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Mash

Pixabay

В Москве у грузчика супермаркета «Перекресток» на улице Таллинской обнаружили коронавирус. В сеть попало видео, на котором сотрудники магазина сообщают, что их коллега заражен и объясняют, что нужно делать остальным.

В пятницу в телеграм-канале Mash появилось видео из магазина «Перекрёсток» на Таллинской улице. На кадрах сотрудников оповещают, что магазин закрывается на дезинфекцию. Выяснилось, что у одного из работников обнаружили коронавирус. «На ближайшие две недели мы закрываемся на карантин. После собрания мы едем домой, из дома вызываем скорую. Приезжает скорая – вы говорите, что у вас был контакт с сотрудником, у которого подтвердился диагноз, и я хочу сдать анализ. У вас и у ваших родственников возьмут все анализы прямо дома», – оповестили сотрудников.

Представители магазина сообщили, что после обнаружения больного работника, магазин был закрыт на дезинфекцию. Магазин обработали антисептиками с помощью генератора горячего тумана, товары без упаковок выкинули.

В России, по данным на 3 апреля, зарегистрирован 601 новый случай заражения Covid-19, четыре человека с выявленном коронавирусом погибли.