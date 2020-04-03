Регионы получат более 5 млрд рублей на доплаты медикам

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3 апреля 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении 5,1 млрд рублей между регионами. Оставшиеся 5,1 млрд рублей пока находятся в нераспределенном резерве.

Таким образом, правительство распределило между регионами бюджетные средства в размере 10,2 млрд рублей в качестве финансовой поддержки медицинских работников в борьбе с коронавирусом.

Еще 18 марта, кабинет министров выделил Минздраву 10,2 млрд рублей «на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция».

Накануне правительство выделило более 5 млрд рублей на закупку карет скорой помощи.