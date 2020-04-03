Режим самоизоляции продлили в Башкирии на неопределенный срок

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3 апреля 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил продление режима самоизоляции по коронавирусу. Глава региона отметил, что в республике могут немного демократизировать его. Если люди будут соблюдать режим самоизоляции дисциплинированно, и роста зараженных коронавирусом нет, то будут рассмотрены возможности дать людям вернуться частично к работе.

Хабиров поручил правительству республики провести консультации для принятия окончательного решения.

В Башкирии лабораторно подтверждены 10 случаев заражения коронавирусной инфекции. Два человека выздоровели. В больницах находятся восемь пациентов.

«Мы Указ приняли, он у нас с открытой датой. Мы исходим из того, что самоизоляция действует, на этой неделе действует, на следующей неделе действует. Потом посмотрим по ситуации, возможно, мы его более-менее демократизируем», — сказал Радий Хабиров на совещании, посвященном борьбе с коронавирусом.

Вчера Хабиров отметил, что «вирус - вирусом, а работу по благоустройству никто не отменяет».

Владимир Путин вчера в обращении к россиянам объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля и дал главам регионов дополнительные полномочия.