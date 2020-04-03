Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Режим самоизоляции продлили в Башкирии на неопределенный срок

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

Режим самоизоляции продлили в Башкирии на неопределенный срок
фото из соцсети vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил продление режима самоизоляции по коронавирусу. Глава региона отметил, что в республике могут немного демократизировать его.  Если люди  будут соблюдать режим самоизоляции дисциплинированно,  и роста зараженных коронавирусом нет, то будут рассмотрены возможности дать людям вернуться частично к работе.

Хабиров поручил правительству республики провести консультации для принятия окончательного решения.
В Башкирии лабораторно подтверждены 10 случаев заражения коронавирусной инфекции. Два человека выздоровели. В больницах находятся восемь пациентов.

«Мы Указ приняли, он у нас с открытой датой. Мы исходим из того, что самоизоляция действует, на этой неделе действует, на следующей неделе действует. Потом посмотрим по ситуации, возможно, мы его более-менее демократизируем», — сказал Радий Хабиров на совещании, посвященном борьбе с коронавирусом.

Вчера Хабиров отметил, что  «вирус - вирусом, а работу по благоустройству никто не отменяет».

Владимир Путин вчера в обращении к россиянам объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля и дал главам регионов дополнительные полномочия.

ИЧ

Общество

Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. "Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - сообщил чиновник

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью