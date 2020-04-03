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На востоке России обещают «невероятно теплую погоду»

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На востоке России обещают «невероятно теплую погоду»
Фото: pixabay.com

В Гидрометцентре рассказали о необычайно теплой погоде, которая придет на следующей неделе на Азиатскую территорию страны. Потепление ждет и Европейскую часть России, но гораздо менее сильное.

«Очень теплая, невероятно теплая погода на Азиатской части страны, особенно в Средней Сибири, в Красноярском крае. Просто невероятно теплая. На 16-18 градусов температура выше нормы», - рассказал метеоролог Роман Вильфанд. Он объяснил, что столь сильное потепление произойдет благодаря приходу воздушных масс из Китая, Монголии, а также юга республик Средней Азии.

Что касается столичного региона, то температура воздуха превысит норму всего на 2-3 градуса.

АБ

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