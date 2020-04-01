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В Москве в грядущие выходные ожидается потепление

, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве в грядущие выходные ожидается потепление
Москва, pixabay.com
В грядущие выходные в Москве ожидаются потепление и небольшие осадки. Соответствующую информацию днем в среду, 1 апреля, предоставила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
 
Синоптик отметила, что к концу текущей недели характер погоды в Москве изменится. В субботу сохранится облачность, местами не исключены небольшие осадки, однако температура воздуха ночью составит плюс 1 – плюс 3 градуса, а днем – от плюс 6 до плюс 8 градусов.
 
Почти такая же погода будет в воскресенье, однако уже с меньшей облачностью и без существенных осадков.
ЕТ
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