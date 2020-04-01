В Москве в грядущие выходные ожидается потепление

В грядущие выходные в Москве ожидаются потепление и небольшие осадки. Соответствующую информацию днем в среду, 1 апреля, предоставила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что к концу текущей недели характер погоды в Москве изменится. В субботу сохранится облачность, местами не исключены небольшие осадки, однако температура воздуха ночью составит плюс 1 – плюс 3 градуса, а днем – от плюс 6 до плюс 8 градусов.